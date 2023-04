Achille Costacurta (figlio di Martina Colombari) attacca Fedez sui social: «'Sto str***o». Ecco cosa è successo

di Redazione Web

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e di Billy Costacurta si scaglia duramente contro Fedez. Sui social il ragazzo ha voluto condividere un ricordo di quando era bambino legato al rapper. Achille era in un locale con il papà quando ha visto Fedez che per lui era un vero e proprio idolo, ma quello che è successo dopo lo ha segnato per tutta la vita.

Lo sfogo

Riportando un video condiviso da Chiara Ferragni e Fedez con Leone e Vittoria che si divertono in una sala giochi, Achille racconta di aver chiesto, più o meno quando aveva l'età di Leone, una foto al suo ex idolo e che questo glielo ha negata perché impegnato a mangiare: «Sto str***o», afferma senza mezzi termini Costacurta e poi aggiunge: «Forse adesso non lo farebbe perché ha dei figli? Anzi, fate una cosa: chiedetegli se ancora oggi rifiuterebbe una foto con un bambino».

Le reazioni

La storia ha scatenato i followers, stupiti dall'atteggiamento di Fedez solitamente molto attento a certe tematiche e dinamiche, soprattutto con i bambini. Achille, tuttavia, gli concede il beneficio del dubbio e fa riferimento magari a una minore maturità in altri tempi del rapper.

L'ex giudice di X Factor per ora non ha replicato, ma non si esclude che possa farlo nelle prossime ore.

