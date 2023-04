Chiara Ferragni e Fedez, vacanza extra-lusso a Dubai: spunta il menù del pranzo, l'antipasto costa 180 euro

di Redazione Web

Chiara Ferragni e Fedez si trovano con i bambini in vacanza a Dubai. La coppia, dopo la crisi che sembra essere ormai superata, sembra godersi una vacanza in famiglia, come mostrano nelle loro Instagram stories, e lo stanno facendo senza badare a spese. E dettagli dei costi del Bvlgari Hotel & Residences compaiono proprio sui loro profili social.

La vacanza extra lusso

Certo, era facilmente immaginabile che la coppia non avrebbe fatto una vacanza low cost, anche se hanno rinunciato al jet privato, piegandosi a una compagnia di bandiera, viaggiando comunque in prima classe. Il resort di lusso offre moltissimi servizi, ma da quello della ristorazione spunta un dettaglio che ha lasciato in molti senza fiato. Chiara, mostrando una storia in cui Vittoria indossa gli occhiali da sole, lascia intravedere il menu del resort, con dei prezzi da capogiro.

Menu d'oro

Tra gli antipasti si leggono un crudo di gamberi e di scampi a 180 euro, mentre un carpaccio di branzino con salsa al limone a 135 euro. Una semplice insalata di anguria e feta invece ha un prezzo di 90 euro, 96 per un'insalata mediterranea. Indubbiamente i prodotti nel resort sono di prima scelta ma i prezzi sono proibitivi per la maggior parte dei "comuni mortali". La Ferragni, d'altronde, aveva anticipato che dopo le sue fatiche lavorative si sarebbe concessa dei viaggi di relax con amici e famiglia, in cui staccare la spina e non dover pensare a nulla... se non al conto.

