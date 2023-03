Chiara Ferragni, la valigia persa diventa una telenovela social: cos'è successo (e com'è andata a finire)

di Redazione web

Continua l'epopea della valigie di Chiara Ferragni. L'imprenditrice è partita per un viaggio in Sudafrica insieme a degli amici. Il viaggio avrebbe dovuto farlo già da qualche anno, ma per via della pandemia era stato necessario rinviarlo più volte. Nel tragitto però la compagnia aerea ha perso le valigie a tutto il gruppo e da quel momento è iniziata una vera e propria saga, raccontata sui suoi profili social.

Federica Panicucci fuori da Mattino Cinque? La conduttrice rompe il silenzio: «Ecco la verità»

Amici, Isobel in lacrime davanti a Maria De Filippi: il gesto della conduttrice emoziona la ballerina

Il mistero delle valigie

La storia non è stata a lieto fine però per la Ferragni che ha visto, nuovamente, sparire le sue valigie, per la seconda volta. In realtà tutto il gruppo ha perso i bagagli per poi ritrovarli tre giorni dopo. Chiara speranzosa ha postato un simpatico video su TikTok, dove ha annunciato di aver ritrovato la sua valigia, tuttavia anche in questo caso non sono mancate le disavventure. Inizialmente infatti l’imprenditrice digitale ha visto arrivare i bagagli di tutto il gruppo, fatta eccezione del suo. A quel punto Chiara ha scoperto che la sua valigia si era persa nella riserva africana, dopo che probabilmente era caduta dalla macchina che la trasportava.

Il lieto fine

Ormai rassegnata e sorridente Chiara ha affermato: «Solo la mia valigia è persa nella riserva. Speriamo che la ritrovino». Non è però certo stato questo inconveniente a tirare giù il morale del gruppo che con grande entusiasmo sta facendo ogni giorno diversi safari. Ma tutto è bene quel che finisce bene, poco dopo Chiara comunica di aver finalmente ritrovato anche la sua valigia.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Marzo 2023, 17:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA