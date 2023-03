Amici, Isobel scoppia in lacrime davanti a Maria De Filippi: il gesto della conduttrice emoziona la ballerina

di Redazione web

Isobel, ballerina di Amici, è scoppiata a piangere di fronte a Maria De Filippi ieri pomeriggio mettendo in difficoltà la conduttrice. La ragazza stava chiacchierando con la conduttrice quando non è riuscita a trattenere le lacrime nel ripensare e raccontare un periodo della sua vita molto difficile.

Federica Panicucci fuori da Mattino Cinque? La conduttrice rompe il silenzio: «Ecco la verità»

Heather Parisi attacca Presta dopo la partecipazione a Belve: «Sciocca ripicca». Lui la querela

La confessione

Isobel ha spiegato che tra i 14 e i 16 anni ha subito una serie di perdite molto importanti: «Il primo anno alla mia migliore amica è stata diagnosticata la leucemia. Poi l’anno dopo ho perso la mia nonna, le ero molto vicina. Il mio nome lo evo a lei. L’anno successivo ho perso mia zia. Non me l’aspettavo, nessuno se l’aspettava. Era molto giovane… Quindi…». Maria la interrompe dicendosi dispiaciuta perché non voleva toccare delle corde così sensibili, ma Isobel la tranquillizza.

«No, no, è qualcosa che mi piace tanto usare quando ballo. Questa emozione per me è reale. Quindi… Sì. Non so cosa… In realtà sono molto fragile e delicata». Subito dopo il momento di sconforto si è ripresa e si è detta pronta per imparare le coreografie per il serale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Marzo 2023, 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA