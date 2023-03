Federica Panicucci fuori da Mattino Cinque? La conduttrice rompe il silenzio: «Ecco la verità»

di Redazione web

Federica Panicucci ha detto per la prima volta la sua in merito al tanto chiacchierato addio a Mattino Cinque. In un’intervista rilasciata al Settimanale Chi la Panicucci ha voluto rispondere ai tanti rumors delle ultime settimane, anche se lo ha fatto in modo criptico, non parlando in modo esplicito di quello che sarà il suo futuro lavorativo.

Su Mattino Cinque

«Scrivono che questo è il mio ultimo anno a Mattino 5? Non commento le indiscrezioni, posso dire che ho un rapporto con Mediaset di grande stima e fiducia reciproca che dura da trent’anni». Sebbene non si esprima direttamente non sembra confermare i rumors, quindi molto probabilmente il volto di Canale Cinque potrebbe essere confermato per la prossima stagione del programma. L'azienda pare stia investendo molto su di lei, dandole anche un programma tutto suo in prima serata su Italia Uno.

Il nuovo progetto

Al settimanale Chi la presentatrice ha spiegato com’è passare da una trasmissione come Mattino 5 a un programma di intrattenimento. Qui si passa dall’informazione all’intrattenimento. Cosa cambia? Direi che cambiano lo stile e il linguaggio. Quando ti occupi di cronaca hai un approccio serio, giornalistico. Quando ti occupi di intrattenimento l’atmosfera è più ludica, anche il linguaggio e il modo di rivolgersi al pubblico cambiano. E quando sono arrivata alle news dall’intrattenimento, 14 anni fa, ho fatto molta fatica perché era un linguaggio che non conoscevo, un modo di lavorare diverso. Mi sono dovuta creare i miei strumenti, e oggi mi auguro di essere in grado di gestire anche l’imprevisto».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Marzo 2023, 14:21

