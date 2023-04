Chiara Ferragni e Fedez a Dubai, Vittoria in lacrime per lo scherzo del gelato: «Non l'ha presa bene»

di Redazione web

Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi alcuni giorni di relax (per le vacanze di Pasqua) a Dubai. Con loro ci sono anche i loro figli Leone e Vittoria che compaiono spesso nelle storie Instagram di mamma e papà. Vittoria è stata la protagonista indiscussa dell'ultimo video pubblicato dal rapper: la bambina non ha preso molto bene uno scherzo che le è stato fatto dal gelataio.

Fedez, la vacanza a Dubai scatena il caos: «Avevi detto che non ci saresti mai più andato». È bufera, ecco il motivo

Chiara Ferragni e Fedez, Pasqua a Dubai in spiaggia. I commenti senza scrupoli degli haters

Chiara Ferragni e Fedez, la crisi è davvero passata? «Pace armata e a distanza»: cosa sta succedendo

Lo scherzo a Vittoria

In molti Paesi orientali i turisti vengono "sbeffeggiati" dai gelatai che, non appena finiscono di comporre il cono gelato, prima di passarlo davvero al cliente, glielo "rubano" molte volte grazie anche ad un tipo di paletta che tiene il gelato attaccato a sé senza farlo cadere. Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, è stata la vittima preferita del gelataio di Dubai: la bambina voleva solo mangiare in santa pace il gelato che, però, le è stato preso dalle mani più e più volte. Tra le risate generali, Vittoria (visibilmente in confusione) è scoppiata a piangere e si è rifugiata tra le braccia di mamma Chiara. Alla fine del video, però, Fedez riprende i suoi due bambini mentre mangiano pacifici i loro coni gelato.

La vacanza a Dubai

Chiara Ferragni, subito dopo la vacanza in Sudafrica, ha deciso di partire con la sua famiglia alla volta di Dubai in cui ci era già stata quando Leone era molto piccolo e Vittoria non era ancora nata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Aprile 2023, 09:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA