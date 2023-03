Chiara Ferragni, quel dettaglio 'strappato' che ha fatto discutere il web

Dopo la sua presenza sul palco di Sanremo, il silenzio sui social di Fedez e le strambe ipotesi sui Ferragnez, Chiara Ferragni va avanti e continua a pubblicare i suoi contenuti su Instagram e a presenziare alle varie Fashion Week. E proprio in pieno clima da settimana della moda, l'influencer ha pubblicato un look frutto di una collaborazione, che però ha fatto immediatamente discutere gli utenti.

L'outfit provocatorio di Chiara Ferragni

«Inizio la settimana in Louis Vuitton, indossando le nuove sneakers LV Archlight 2.0 e un completo» ha scritto Chiara a corredo delle foto su Instagram, che la immortalano con un body nero sgambato e delle collant velate. Un outfit audace e sicuramente provocatorio, considerando che l'influencer l'ha indossato in città, per le strade di Milano.

Molti utenti hanno notato un piccolo particolare sulle calze, smagliate: «Ma la calza è smagliata perché fa tendenza o è una svista? Chiara, io ti adoro, ma i dettagli fanno la differenza, e tu lo sai bene!», ha scritto un utente.

