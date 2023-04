Giulia De Lellis, il trattamento al viso per rimuovere le cicatrici dell'acne. Gli haters la attaccano e lei risponde: «Bestie»

di Redazione Web

Giulia De Lellis è stata nuovamente presa di mira dagli haters, ma ancora una volta l'influencer, e ora imprenditrice, non le manda a dire e risponde a tono su un tema che per lei è stato motivo di grandi sofferenze. In passato Giulia ha ammesso che i problemi legati alla sua pelle e le tracce sul suo viso di questi problemi, sono state per lei motivo di dolore e complessi fisici.

Le offese

A distanza di mesi gli haters continunano ad offenderla per la sua pelle, soprattutto ora che lei ha lanciato la sua nuova linea di prodotti per la cura del viso e del corpo. In un video in cu è stata taggata da un make up artist i commenti su Giulia si sono scatenati e lei ammette: «Mi hanno pietrificata». Il riferimento è alle offese fatte alla sua pelle, che è apparsa con delle imperfezioni e racconta il suo percorso.

La replica di Giulia

«Sto facendo un trattamento al viso», spiega la De Lellis, «Vedete la mia pelle così provata perché tanti aghi la perforano creando micro ferite. Sto cercando di rimuovere vecchie cicatrici di una forte acne avute per via di una malattia che ho all'apparato riproduttivo. L'ho detto tante volte, ma a quanto pare alcuni non lo sanno o forse non vogliono capire o preferiscono infierire», continuna, «Queste persone non sanno cosa sia la gentilezza, forse non è di casa dalle vostre parti e questo lo comprendo, ma informatevi prima di parlare come bestie. Se avessi nascosto le mie problematiche alla pelle (e avrei potuto) non sarei stata in pace con me stessa e non avrei oggi la mia linea di prodotti che mi ha permesso di capire cosa serve a una pelle sana e a una più sfortunata». Poi la stoccata finale e il riferimento a chi è più fragile: «Riflettete... io dormo serena, ma ci sono persone che fanno più fatica e per colpa di gente come voi non escono neanche di casa».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Aprile 2023, 12:26

