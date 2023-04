Giulia De Lellis in lacrime, lancia il suo nuovo brand: «Ho pensato per anni a questo momento e ora...». Di cosa si tratta

di Redazione Web

Giulia De Lellis in lacrime ha presentato il suo nuovo brand, Audrer. Da corteggiatrice a Uomini e Donne a imprenditrice di un brand beauty che in pochissime ore sta spopolando sul web. Ma di cosa si tratta? La 27enne ha creato una sua personalissima linea di prodotti dedicati alla skincare, cioè alla cura della pelle, e dopo anni di lavoro e studio, ieri 22 aprile, è avvenuto il lancio sul mercato del brand.

Giulia De Lellis presenta i suoi prodotti

«Ho pensato per anni, giorni, mesi, ho perso il conto di come poter iniziare a fare una introduzione in merito al mio brand, Audrer. Vi dico la verità, adesso che è arrivato il momento non mi vengono le parole. Mi viene solo da piangere però credo sia normale, ci può stare. Ci sono stati tantissimi anni di studio, di ricerca, di fatica, pochissime ore di riposo, esaurimenti, tantissime soddisfazioni», ha detto Giulia De Lellis che non è riuscita a trattenere le lacrime per la troppa emozione.

Fazzoletto alla mano, continua: «Tanti anni di amore, devozione verso il mio lavoro e verso le mie passioni. Tutto questo non sarebbe stato possibile se non avessi avuto accanto le persone giuste che finalmente mi hanno portata quì al lancio oggi 22 aprile, Audrer», ha concluso l'ex fidanzata di Andrea Damante prima di raccontare i dettagli della creazione del suo brand, durata appunto più di cinque anni.

Il brand

Audrer è il brand beauty di Giulia De Lellis. Al momento sono stati presentati solo alcuni dei prodotti totali: contorno occhi, crema viso per ogni tipo di pelle e siero viso ad alta idratazione. I prezzi oscillano tra 35 e 47 euro.

