Andrea Damante ed Elisa Visari di nuovo insieme? Le tracce sui social insospettiscono i fan

Andrea Damante ed Elisa Visari potrebbero essere tornati insieme. Da settimane si rincorrono rumors su una loro crisi al punto che si era parlato di una rottura, sebbene i diretti interessati non abbiano mai confermato o smentito ufficialmente le voci in merito, la rottura sembrava essere ormai evidente. Negli ultimi giorni qualcosa però sarebbe cambiato.

La crisi

I due hanno postato delle storie in cui si trovano nello stesso posto. Sembra evidente quindi che fossero insieme e questo fa pensare a una riconciliazione. Tra i due si era parlato di una rottura a causa di un tradimento di Andrea. Si era creduto che Damante fosse tornato con Giulia De Lellis, che però poi è sembrata più innamorata che mai del suo Carlo. Elisa non avrebbe preso bene la rottura, rimanendo sempre molto innamorata di Damante, ma ora sembra esserci un lieto fine.

Ritorno di fiamma?

La coppia però continua a mantenere il silenzio più assoluto in merito. I post insieme risalgono ormai a mesi fa e continuano a non dare spiegazioni e a non mostrarsi troppo insieme. È possibile ipotizzare che Andrea ed Elisa abbiano avuto un momento di crisi e che ora ci sia una riconciliazione in corso. Il tempo chiarirà tutto.

