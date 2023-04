Antonella Fiordelisi davanti al tribunale: «I miei avvocati hanno fatto un bel lavoro». Ecco cosa potrebbe succedere

di Redazione Web

Antonella Fiordelisi potrebbe aver scelto di fare causa all'ex fidanzato Gianluca Benincasa o al Grande Fratello Vip. A far nascere il sospetto è stato uno scatto dell'influencer davanti al Tribunale di Salerno. In più occasioni la concorrente del reality aveva detto che avrebbe preso dei provvedimenti in ambito giudiziaro a seguito di tutto quello che era stato detto e fatto nei suoi confronti mentre si trovava nella casa e così è nato il sospetto tra i followers.

I provvedimenti legali

Non è chiaro che tipo di provvedimenti abbia voluto prendere Antonella, se abbia denunciato o querelato qualcuno e nemmeno chi nello specifico, ma è possibile immaginare che abbia proceduto legalmente contro quelle persone a cui lo aveva "promesso" nel corso del programma. In diverse occasioni ha spiegato di essersi sentita bullizzata, ma è stata anche attaccata dall'esterno con accuse molto pesanti, e probabilmente sulla base di questo ha deciso di procedere, anche se a riguardo, per ora, ha scelto di non dire nulla e la questione resta avvolta da un velo di mistero.

Il trionfo

«I miei avvocati hanno fatto un bel lavoro», ha scritto in una delle sue storie, poi nella successiva si mostra trionfante mentre beve un aperitivo probabilmete soddisfatta di quanto accaduto poco prima. Tantissimi sono stati commenti di supporto, di persone che, ipotizzando che abbia scelto di portare avanti la sua battaglia, si sono dette contente della scelta fatta.

