Uomini e Donne, rissa sfiorata tra Gemma e Paola: ecco cosa è successo in trasmissione

Forte tensione a Uomini e Donne dove si è sfiorata una rissa tra due dame. Protagoniste dell'acceso litigio sono state Gemma Galgani e Paola, tra le quali storicamente non corre buon sangue. La causa del litigio è un cavaliere, entrambe infatti sono uscite con Elio. Mentre in studio si parlava dei due appuntamenti c'è stata una frecciatina che ha acceso una miccia.

Gli appuntamenti

Tra Elio e Paola è nata una discussione dopo l'incontro, che non sarebbe andato benissimo. Una discussione in cui si è intromessa anche Tina Cipollari e che alla fine ha costretto Maria De Filippi a far sedere i due protagonisti ai loro posti. Chiuso il capitolo però la conduttrice ha fatto accomodare Gemma davanti a Elio, ma Paola si è lasciata sfuggire una frecciatina che ha scatenato poi la reazione della dama bianca.

La discussione

«La verità è che Elio vorrebbe una donna esteticamente come me, ma affamata come lei», ha detto Paola riferendosi a Gemma che si è alzata per cercare un faccia a faccia con la donna. Da qui è partita una discussione molto accesa nel corso della quale la Galgani ha anche minacciato Paola: «Ti strappo i capelli uno a uno», dopo essere andata realmente su tutte le furie considerando quella frase molto irrispettosa nei suoi confronti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Aprile 2023, 11:36

