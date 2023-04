Antonella Fiordelisi e la frecciatina all'ex Gianluca Benincasa: «Che vite di me**a»

di Redazione Web

Antonella Fiordelisi continua a fare polemiche dopo la fine del Grande Fratello Vip. La sua esperienza nel reality si è ormai conclusa da diverse settimane ma l'influencer è tornata a parlare di alcune accuse che le sono state mosse quando ancora era nella casa.

Le accuse dell'ex

Qualche giorno fa il suo ex Gianluca Benincasa ha sparato su Antonella dopo essere andato a casa sua a riprendersi dei vestiti. Poi ha parlato chiaramente: «È una persona con cui non voglio più avere a che fare ma proprio in generale. Però un confronto sulla cosa si. Lei non accetterà mai quello che ho fatto, perché comprometterebbe tutto ciò che ha creato. Ad Antonella conviene ignorare questa situazione sperando che finisca nel dimenticatoio. Ma io nel dimenticatoio non la faccio finire».

La frecciatina di Antonella

Non è mancata la replica della Fiordelisi, con un video su TikTok: «Mamma mia, queste persone ossessionate da me che vita di me**a fanno? Che sono ossessionate». Il riferimento è in realtà a tutti gli hater ma c'è chi ha visto una chiara frecciatina proprio all'ex compagno e alle cose che ha detto su di lei.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Aprile 2023, 13:54

