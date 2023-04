Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese si abbracciano dietro le quinte del GF Vip: la scena "rubata" che fa ingelosire Donnamaria

di Redazione Web

Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese si sarebbero incontrati dietro le quinte del Grande Fratello Vip.Sul profilo Instagram di Amedeo Venza, infatti, è stato pubblicato un messaggio da parte di una sostenitrice dei donnalisi, ovvero la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, che racconta di un incontro tra i due ex inquilini.

Isola dei Famosi, esclusi alcuni concorrenti: scoppia la polemica, cosa è accaduto

Berrettini eliminato a Miami, si consola con la sua Melissa: relax in spiaggia e selfie insieme sui social

L'amicizia

Antonella e Antonino nella casa hanno stretto un bel legame di amicizia che però è sempre stato motivo di grandi gelosie da parte di Edoardo. I due si sono incontrati dietro le quinte dello studio e si sono abbracciati, sicuramente in modo amichevole, ma le persone che hanno segnalato la cosa hanno anche parlato di un atteggiamento poco rispettoso nei confronti di Donnamaria.

La segnalazione

L'utente in questione spiega di aver visto i due abbracciarsi, ridere e scherzare in modo complice, poi nel messaggio prosegue: «Mi dispiace per Edoardo perché io e tutte le donnalisi sogniamo per lui un amore vero e duraturo. Non merita questo da Antonella perché lui ha smesso di seguire tutti e non saluterà nessuno per rispetto a lei. E lei dovrebbe fare lo stesso».

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 15:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA