Gf Vip, Matteo Diamante fa il tifo per Nikita: «Vincerà al televoto contro Oriana»

All'interno della casa del GfVip la tensione cresce sempre di più: tutti i concorrenti hanno un obiettivo in comune, ovvero vincere. Aria di tensione, però, non si respira solamente in casa ma anche fuori perché ogni gieffino ha i suoi fan più affiatati. Matteo Diamante, ex fidanzato di Nikita Pelizon ha sempre fatto il tifo per la modella che si è aggiudicata un posto in finale. L'influencer ha rilasciato alcune dichiarazioni sui social.

Le dichiarazioni di Matteo Diamante

Matteo Diamante, all'interno di una discussione su Twitter riguardante il GfVip, si è espresso in merito a ciò che potrebbe succedere in finale. L'ex fidanzato di Nikita Pelizon ha detto: «Mi viene da ridere perché Oriana sarà la prima ad essere eliminata dalla casa nel caso in cui dovesse sfidare Nikita al televoto». L'ex fidanzato della modella ha sempre preso le sue parti anche all'interno del reality quando, molti gieffini, non capivano pienamente come fosse fatto il suo carattere.

I finalisti del GfVip

Alla finale del GfVip manca solamente una settimana e tutti i concorrenti stanno cercando di giocarsi al meglio questi ultimi giorni dentro la casa. I finalisti sono: Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon.

