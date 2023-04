Berrettini eliminato a Miami, si consola con la sua Melissa: relax in spiaggia e selfie insieme sui social

di Redazione web

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono sempre più innamorati e mostrano alla luce del sole il loro amore. Che ormai i due facessero coppia era una cosa nota, ma per la prima volta l'ex velina ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un selfie che li ritrae insieme su una spiaggia di Miami.

Relax dopo le polemiche

La Satta si mostra in splendida forma sulla bianchissima spiaggia insieme al tennista che ha preso parte ad alcuni tornei Masters 1000 negli Stati Uniti. La showgirl ha deciso di raggiungerlo in Florida dopo che ha perso il suo match d'esordio nel torneo di Miami. Melissa e Matteo si godono una piccola vacanza dopo le numerose polemiche che hanno accompagnato il tennista in questi giorni, accusato di farsi distrarre troppo dall'amore.

I commenti

Incuranti delle malelingue i due si mostrano più felici che mai, facendo esplodere i commenti e i like sotto al post.Tra i tanti spunta quello di Juliana Moreira, che ha scritto: «Siete meravigliosi e vi auguro tutta la felicità del mondo. E a voi che dite solo cattiverie, ricordatevi che ognuno dà al prossimo solo quello ha dentro».

