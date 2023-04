Cesare Cremonini non è più single: «Innamorato della giornalista Rai». Ecco chi è lei

di Redazione Web

Cesare Cremonini avrebbe una nuova relazione. Dopo la fine della storia con Martina Maggiore il cantante bolognese pare abbia ritrovato l'amore con una nota giornalista di Rai1. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, pare ormai ufficiale, dopo alcuni rumors dei giorni scorsi, che Cremonini stia insieme a Giorgia Cardinaletti.

La conferma

Il settimanale Chi aveva parlato da subito di un relazione tra Cesare e una giornalista di Rai1, poi era arrivata la smentita da Dagospia, che parlava invece di una giornalista di Sky Sport, Vera Spadini, gossip però smentito, visto che sembra ormai ufficiale l'amore con la Cardinaletti. Sul web erano comparsi i primi indizi mesi fa, di foto tra i due in ambito professionale, ma da lì sembra sia nato qualcosa di più.

La vita amorosa di Cesare

Sempre secondo Chi, la frequentazione tra i due sarebbe molto recente, ma i diretti interessati non hanno fatto ancora parola sui gossip che li riguardano. Cremonini, da sempre molto riservato, non ha mai amato parlare apertamente delle sue storie d'amore. L'ultima con la Maggiori è durata diversi anni, finendo però in modo brusco e burrascoso, stando a quanto raccontato dalla ragazza che però non ha mai fornito i dettagli sulla fine del loro amore.

