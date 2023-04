Ilary Blasi fa innervosire Alvin: l'inviato abbandona l'Isola dei Famosi durante la diretta. Cosa è successo

di Redazione Web

Tornano i battibecchi a L'Isola dei famosi tra Ilary Blasi e Alvin. I telespettatori non hanno potuto non notare le nuove discussioni tra la conduttrice del reality e l'inviato in Honduras. A far nascere le tensioni sono state le continue interruzioni da parte di Ilary ad Alvin, che ad un certo punto della diretta se n'è andato abbandonando la postazione.

Le prime tensioni

Complice il ritardo di voce, per via della distanza tra l’Italia e l’Honduras, sono partiti i "dispetti" che Ilary ama fare ad Alvin. Smentite le voci su una lite tra i due, sono tornati però i battibecchi in diretta. Il primo nato dopo la prova di Mazzoli e Noise. Noise si è arreso dopo circa un minuto e mezzo, mentre Mazzoli è arrivato alla fine. Dopo questo, Ilary pensava che solo Mazzoli potesse scartare il regalo, così Alvin ha replicato piccato: «Ma quando spiegavo il gioco cosa stavi facendo? Ti stavi togliendo le scarpe?».

Alvin abbandona il programma

Poi, i naufraghi stati chiamati a votare, ognuno per la propria tribù, colui che avrebbe preso parte alla prova leader. Gli Hombres hanno scelto Andrea Lo Cicero, gli Accoppiados Simone Antolini e le Chicas Helena Prestes.

Mentre Alvin provava a fare un riassunto, Ilary lo ha interrotto più volte, creando una certa confusione. Così, l'inviato, sfinito dalla conduttrice, ha abbandonato la sua postazione. Tutto è stato ovviamente su base ironica, a confermare il rapporto di profonda amicizia che lega i due conduttori.

