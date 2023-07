Stefano De Martino vola via da Belen? Il ballerino mantiene il silenzio sui social ma mostra una foto tra le nuvole...

di Redazione Web

Stefano De Martino vola via da Belen Rodriguez? In queste ore in cui la coppia è stata presa d'assalto dai paparazzi, al punto da spingere la showgirl argentina, secondo alcuni rumors, a lasciare la sua casa per trovare "rifugio" in un lussuoso albergo di Milano, Stefano continua a non proferire parola. Qualche frecciatina è stata lanciata da Belen sulla crisi di coppia, ma l'ex ballerino, a parte togliersi la fede, sembra mantenere una grande riservatezza.

Stefano De Martino vola via

Cosa sia successo tra i due non è ancora molto chiaro. Stefano ha continuato a postare sui social progetti di lavoro, pubblicità, e solo poco fa ha condiviso uno scatto privato, che lo vede su un aereo, in volo però per una destinazione che non specifica

Che abbia sentito il bisogno di fuggire da questo clima familiare piuttosto complicato? Probabile, ma si tratta solo di ipotesi dei followers che in questo caso sembrano essere tutti vicini al conduttore partenopeo.

La crisi tra Belen e Stefano

Pare infatti che questa volta sia stata Belen a scegliere di troncare e sembrerebbe, secondo i rumors, che lo abbia fatto in modo poco elegante.

Si tratta tuttavia solo di ipotesi, visto che la Rodriguez ancora non si è espressa su quanto accaduto. L'ipotesi, come accaduto in passato, è che taccia in questa fase iniziale di assestamento, per poi aprirsi nelle settimane successive e svelare la verità.

