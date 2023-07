Belen Rodriguez, la frecciata (al veleno) di Guenda Goria diverte i fan: ecco cosa ha detto

di Redazione Web

Attira l'attenzione Guenda Goria, figlia della conduttrice Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria. Dopo i riflettori del Gf Vip 5 in cui Guenda ha mostrato le sue doti da pianista, poche ore fa ha parlato ai fan, mostrando una sua debolezza. La trentacinquenne, che ha recentemente rivelato di non poter avere figli naturalmente a causa dell’endometriosi, ha pubblicato una story su Instagram coinvolgendo la showgirl Belen Rodriguez, nell'occhio del ciclone da diversi giorni.

La story incriminante

Guenda ha raccolto il gossip che impazza sulla fine della relazione tra Belen e il marito Stefano De Martino, padre del suo primo figlio Santiago. La Goria ha quindi approfittato della situazione per fare una battuta, paragonando la sua capacità nel fare progetti di vita alla stabilità della vita sentimentale della celebre conduttrice argentina. «La mia progettualità è solida come la vita sentimentale di Belen Rodriguez» ha scritto la Goria.

La malattia

La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria ha recentemente dichiarato di soffrire da tempo di endometriosi, tanto che la scorsa estate ha dovuto sottoporsi a un intervento d’urgenza per la rimozione delle tube di Falloppio in seguito a una gravidanza extrauterina. Per questo motivo ora per la donna è impossibile avere figli e, nel caso in cui desiderasse diventare mamma, dovrebbe forzatamente sottoporsi alla fecondazione assistita: «Cari amici, è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute. Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono stata molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura» aveva raccontato Goria sui social.

