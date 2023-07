Sophie Codegoni, l'ossessione in vacanza e il mal di pancia di Alessandro Basciano finito in caciara

di Redazione web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si stanno godendo la loro prima vacanza di coppia da quando è nata la loro bambina Celine. I due ex gieffini stanno, infatti, trascorrendo alcuni giorni di relax a Palma di Mallorca, in Spagna e l'influencer sta documentando tutto tramite alcune storie su Instagram. Sophie, nei suoi video social, ha anche raccontato di avere una grande ossessione. Ecco che cos'ha detto.

Sophie Codegoni e la pappa con Celine: «Quando fa così, è un trauma»

Sophie Codegoni, tenera storia con Celine: «In attesa del latte, ci mangiamo anche le mani»

La storia Instagram di Sophie Codegoni

Nelle sue ultime storie Instagram, Sophie Codegoni tiene aggiornati i suoi numerosissimi follower su come sta trascorrendo la vacanza a Palma di Mallorca. Dopo video e foto in cui mostra i suoi sexy outfit oppure i panorami mozzafiato, ecco che Sophie parla della sua ossessione: le moto d'acqua.

L'influencer ha detto: «Ovviamente la prima cosa che ho addocchiato appena sono arrivata in spiaggia, sono state le moto d'acqua. Ho una leggera ossessione per loro, ve lo dico nel caso in cui non lo aveste capito».

Infine, Sophie ha raccontato anche la gag tra Alessandro Basciano e la farmacista.

Il racconto di Sophie Codegoni

Nell'ultima storia pubblicata da Sophie Codegoni, l'influencer riprende il fidanzato Alessandro Basciano e dice: «Voi non potete capire cos'è appena successo.

Io vi giuro sono scioccata, continuava a parlare di me e a inventare cose pensando che io non capissi».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA