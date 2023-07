Sophie Codegoni e Ale Basciano in vacanza senza la figlia. Gli attacchi social: «La lasciate da sola?

di Redazione Web

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono volati in Spagna dove hanno deciso di concedersi una piccola vacanza di coppia, lasciando a casa la loro piccola Celine Blu. La bambina, nata da due mesi, si trova nella loro residenza di questa estate in Puglia, insieme alla tata e probabilmente ad altri parenti della coppia, ma la loro scelta non è piaciuta ai followers che li hanno accusati di non essere buoni genitori.

Il viaggio

La coppia, volata a Palma de Mallorca, sebbene non abbia specificato che sono senza la loro bambina, hanno fatto vedere il loro viaggio e la cena che si sono concessi: «Io e Bascianino abbiamo deciso di fare una cena romantica dopo tanto tempo. Ci godiamo la nostra cena e basta», afferma Sophie, che non manca di prenderlo in giro sulle sue capacità di sommelier, facendo capire che in fondo il compagno non deve essere così tanto esperto di vini.

Le polemiche

Ma mentre loro si godono questo momento da soli, sono piovute le polemiche di chi non ha apprezzato il fatto che abbiano lasciato una bambina così piccola da sola.

