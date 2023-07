Vanessa Incontrada: «Io e mio marito stiamo ancora insieme. Un secondo figlio? Mi piacerebbe»

di Redazione Web

Vanessa Incontrada è stata ospite di Diletta Leotta nel suo podcast "mamma dilettante" in cui il volto del calcio ha voluto raccogliere una serie di testimonianze di mamme vip a cui chiedere consigli sull'essere mamma e confrontarsi su quelle che sono le paure, i dubbi, le ansie e le domande più ricorrenti delle donne in dolce attesa. L'Incontrada è mamma di un ragazzo ormai adolescente ma ricorda con piacere quando Isal era piccolo e fa anche una rivelazione.

Di nuovo insieme

Nel 2022 a Vanity Fair aveva annunciato un periodo di crisi con il marito, crisi che sarebbe però superata visto che nel corso dell'intervista ammette chiaramente: «Beh, Isal ha 15 anni, quindi da 15, 16 anni sto insieme a mio marito». Diletta commenta: «Quindi queste coppie (che hanno subito dei figli) funzionano», e Vanessa non la corregge lasciando intendere che Rossano è tornato il sereno. Nel corso dell'intervista racconta anche delle prime serate del figlio e aggiunge: «Anche se va nella discoteca del padre, di mio marito, ed è quindi come a casa, io non dormo».

Mamme all'improvviso

Vanessa e Diletta hanno un punto in comune, tutte e due hanno avuto un figlio a pochi mesi dalla nascita della loro relazione. L'incontrada infatti confessa: «Io ho sempre avuto l’istinto materno sin da giovane. Pensa che il padre di Isal io l’ho conosciuto ad agosto e a novembre ero incinta, dopo quattro mesi». A questo punto la Leotta aggiunge: «Anche io, dopo quattro mesi, tre mesi e mezzo. È stata una cosa anche un po’ inaspettata, perché francamente non credevo potesse essere così facile». L'Incontrada precisa: «Noi abbiamo deciso, ho detto quando succederà succederà, e alla prima è successo».

Un secondo figlio?

