Natalia Paragoni e le prime contrazioni: «Sono andata nel panico». Poi fa una confessione hot

Natalia Paragoni sempre più vicina al parto. L'ex di Uomini e Donne si sta preparando per la nascita della sua "carciofina", la bambina che avrà dal compagno Andrea Zelletta, ma della quale la coppia ha scelto di non rivelare il nome. Come spesso accade, la sua è stata una gravidanza molto social, ma è ormai agli sgoccioli, come ha precisato la stessa Natalia: «Se sparisco da Ig ogni tanto è perché sto prendendo del tempo per organizzare tutto».

Le contrazioni

La Paragoni ha poi raccontato di un momento molto delicato: «Stanotte verso l'una ho avuto dei dolori alla pancia, come se fosse il ciclo, e ho pensato fossero contrazioni. Ho scritto a una mia amica e mi ha detto che quelle per il parto erano doloroso. Mi sono spaventata perché andavano e venivano, ho visto su Internet e mi sono allarmata. Andrea era morto, stanco da un weekend di lavoro, io continuavo a girarmi e gli dicevo che avevo le contrazioni, ma lui era morto». Non ha nascosto di essersi agitata: «Dopo un po' ho provato ad addormentarmi perché erano veramente poco frequenti. Stamattina sono andata a fare le ultime analisi per l'ultima visita e poi ci siamo. Mi sono spaventata però, ascoltavo il mio corpo come non ho mai fatto nella vita. Stamattina ho scritto a ginecologa ed ostetrica che mi hanno detto che è normale e che si sta preparando. Ho sempre avuto la pancia bassa ma ora sento un peso importante, soprattutto alla sera».

La stanchezza

Per ora quindi sembra essere ancora tutto tranquillo ma Natalia non nasconde nemmeno la sua stanchezza e fa una confessione ai suoi follower: «Intanto sta provando ad accelerare il parto: ero in crisi totale, dopo più di 9 mesi è tosta.

