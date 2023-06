Natalia Paragoni, gravidanza al capolinea: «Carciofina non ci sta più. Andrea lo vedo sempre meno»

di Redazione web

Natalia Paragoni diventerà mamma entro la fine dell'estate. Sulla fine della gravidanza, l'influencer confessa di non essersi ancora resa conto di come sta per cambiare la sua vita. Ne parla con i suoi follower in delle stories di Instagram in cui confessa: «Carciofina non ci sta più. Andrea lo vedo sempre meno».

Il suo fidanzato, Andrea Zelletta è impegnatissimo con il suo lavoro. L'ex tronista di Uomini e donne fa il dj in giro per l'Italia e i due riescono a incontrarsi poco e con non poche difficoltà. Ecco cosa ha raccontato Natalia Paragoni.

Natalia Paragoni e la gravidanza

Natalia Paragoni sarà mamma prima di aver compiuto 26 anni.

«Non ci siamo ancora resi conto che manca poco per la nostra Carciofina - spiega Natalia Paragoni ai suoi fan su Instagram -. Oggi sono stata dall'osteopata. Ero un po' stortina, ma diciamo che durante la gravidanza succede di tutto e di più. Abbiamo parlato degli esercizi da fare per le anche per quando arriverà il parto. Sembra una cavolata, ma bisogna stare attenti nelle prime fasi e nelle prime settimane».

«Domani direzione Milano per 24 ore, rivedrò Andrea poi di nuovo domenica. Gli ho chiesto il planning di tutte le sue serate, vorrei essere aggiornata se ha almeno due giorni liberi per andare da qualche parte. Almeno nel mese di luglio, perché ad agosto penso di stare dai miei che a Milano fa caldissimo. Penso che questa sarà la mia estate», confessa amareggiata l'influencer.

Poi sulla gravidanza conclude: «I primi mesi sono stati brutti a livello fisico e mentale, poi dopo il settimo e ottavo mese cambia tutto. Ma al nono mese non ne puoi più e non vedi l'ora di abbracciare tuo figlio - continua Natalia Paragoni - Carciofina non ci sta più, non ha più spazio e mi tira dei calci davvero simpatici, la sera si sveglia e anche quando mangio cose fredde e zuccherate. Cerco di mangiare leggero perché inizio ad avere l'affanno».

