Natalia Paragoni svela la data del parto e la sua paura più grande: «Mia figlia crescerà in un mondo pieno di pregiudizi»

di Redazione web

Natalia Paragoni sta vivendo un momento molto importante della sua vita: è arrivata al settimo mese di gravidanza e tra poco si prepara ad accogliere la sua prima figlia, avuto dal compagno Andrea Zelletta. I due si sono conosciuti nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne e tra di loro è stato un colpo di fulmine. In pochissimi mesi, Andrea ha capito che Natalia sarebbe stata la donna della sua vita e, dopo averla scelta, hanno iniziato a costruire la loro storia d'amore al di fuori delle telecamere del programma televisivo.

La loro relazione va a gonfie vele e i due non vedono l'ora che arrivi la loro "carciofina".

Natalia ha raccontato ai suoi fan quando è prevista la data di nascita.

Natalia Paragoni rivela quando nascerà la sua bambina

L'ex corteggiatrice, Natalia Paragoni, ha svelato ai suoi follower che la nascita della bambina è prevista per il 4 agosto e che non vede l'ora di averla tra le sue braccia.

Natalia, ha però confessato di avere una grande paura: «Ho paura per il futuro di mia figlia.

La giovane influencer si appresta a passare un po' di tempo in Puglia per godersi il mare, per poi tornare a Milano, dove resterà in attesa di partorire.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Giugno 2023, 16:48

