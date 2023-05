Natalia Paragoni incinta, il racconto che preoccupa i fan: «Mi esce sangue dal naso»

di Redazione Web

Choc per Natalia Paragoni. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne, oggi incinta del compagno ed ex tronista Andrea Zelletta, fa preoccupare i fan con una story Instagram. «Mentre stavo facendo colazione e stavo scrivendo sotto il reel inizia ad uscire sangue dal naso», scrive Natalia nella sua story in cui si mostra con un fazzoletto nel naso mentre guarda nella fotocamera del cellulare. «La mia felpa riuscirà a sopravvivere?» si domanda ironicamente. Questa però, sembra non essere la prima volta per lei.

Isola, Alessandra Drusian dei Jalisse compie gli anni: le ciambelle in regalo scatenano la rivolta

Harry e Meghan, Whoopi Goldberg smentisce l'incidente: «Non esistono inseguimenti ad alta velocità a New York»

La gravidanza

Sembra, infatti, che dal primo mese di gravidanza, Natalia abbia questa reazione insolita, ossia la perdita di sangue dal naso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Maggio 2023, 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA