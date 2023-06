Natalia Paragoni: «Mi si sono rotte le acque. Andrea Zelletta nel panico totale»

di Redazione web

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a breve diventeranno genitori di una bambina. L'influencer e il dj si sono conosciuti all'interno dello studio di Uomini e Donne dove è sbocciato il loro amore. I due sono molto attivi sui propri profili social e, spesso, Natalia si confronta sui temi relativi alla gravidanza con le sue follower. L'ultimo video che vede la coppia protagonista è uno scherzo che la modella ha fatto al compagno: ha finto che si fossero rotte le acque.

Natalia Paragoni ha preparato uno scherzo al suo fidanzato, Andrea Zelletta, che ci è cascato con tutte le scarpe. La futura mamma ha posizionato lo smartphone in modo che potesse riprendere tutto e in maniera tale che il fidanzato non lo vedesse. Quindi, si è rovesciata una bottiglietta d'acqua nella parte bassa del vestito e con le mani ha massaggiato finché non ha formato una grossa chiazza.

Natalia ha chiamato Andrea urlando: «Devi venire! Mi si sono rotte le acque». Zelletta, che si stava facendo una doccia, è corso dalla compagna visibilmente nel panico, salvo poi capire che si trattava di uno scherzo.

La didascalia del post recita: «Ero troppo curiosa di vedere la sua reazione.

La storia Instagram di Natalia Paragoni

Dopo aver pubblicato il video, Natalia Paragoni ha postato una storia in cui si trova con Andrea Zelletta e spiega: «Quindi la sensazione di panico che hai avuto ti è servita giusto? Perciò la prossima volta che succede devi essere più sbrigativo. Le borse sono pronte, tu devi cercare il telefono e le chiavi».

