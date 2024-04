Deve bere e indovinare 25 vini mentre corre la maratona di Londra, l'impresa di Tom per una buona causa: «Ne ho sbagliati solo 4»

di Redazione Web

La maratona più divertente di sempre. A guidare Tom Gilbey verso l'intrepida decisione di correre la maratona di Londra bevendo 25 bicchieri di vino non è sta la mera ricerca di fama, ma l'obiettivo di raggiungere quante più persone possibili per raccogliere fondi da dare in beneficenza. Come ha fatto a diventare virale sui social? Il podista, soprannominato “l'uomo del vino”, non solo ha assaggiato 25 bicchieri di vino durante la gara, ma di ognuno di essi ha cercato di indovinare il vitigno, il Paese di origine e l'annata.

Il video che ha postato su TikTok ha accumulato più di 4 milioni di visualizzazioni. Tom Gilbey ha dichiarato di voler raccogliere poco più di 2.300 euro per l'associazione Sobell House di Oxford, che si è occupata di sua madre nei suoi ultimi giorni di vita. La sua raccolta fondi ha invece superato i 15mila euro. L'obiettivo era «raccogliere fondi per il meraviglioso team dell'ospizio Sobell House, che ha assistito e curato la mia cara mamma nei suoi ultimi giorni di vita», e che sperava di «non morire nel farlo».

L'impresa

Tom Gilbey, che è un esperto commerciante di vini, ha detto che la maratona è andata «molto bene», scrive il Guardian. Dei 25 bicchieri assaggiati, l'uomo non ne ha riconosciuti soltanto quattro ed è riuscito a completare la maratona in 4 ore e 41 minuti, comprese le soste per "dissetarsi". «È la mia prima esperienza di questa gara assolutamente folle e mi sento molto onorato di aver partecipato», ha detto. «È incredibile quello che è successo perché il tutto è stato fatto per un grande ente di beneficenza, uno dei tanti ospizi che si danno da fare».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Aprile 2024, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA