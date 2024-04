Nathaniel Dye taglia il traguardo della maratona di Londra con un cancro al quarto stadio: «Niente è impossibile»

di Serena De Santis

La maratona di Londra è stato uno degli appuntamenti più attesi dell'anno per gli appassionati di corsa. L'evento non solo ha riunito migliaia di persone, ma è stato il luogo in cui si sono intrecciate molteplici storie, che hanno trasmesso un grande significato a tutti i partecipanti e tifosi della gara. Tra questi c'è anche quella di un uomo che, all'apparenza, potrebbe sembrare buffo. Ha i capelli castani, la barba lunga e ha tagliatro il traguardo della competizione suonando un trombone verde. Il suo nome è Nathaniel Dye, sa di star per morire a causa di un tumore terminale. Il suo ultimo desiderio? Correre alla maratona di Londra.

La sfida

Nathaniel Dye è un comune cittadino britannico: ama il tè, va a lavoro ed è appassionato di corsa. Un hobby che, purtroppo, fa fatica a portare avanti siccome, ogni giorno, combatte contro un cancro all'intestino, che secondo i medici è incurabile visto che si trova al quarto stadio.

Sa che è destinato a non vincere contro il suo male e per questo ha deciso di vivere un giorno alla volta, cercando di esaudire tutti i suoi desideri prima che giunga la sua ora.

Ha voluto tagliare il traguardo con un trombone verde, come se volesse far sapere a tutti che era riuscito a vincere almeno questa sfida. Alla fine delle 26 miglia era visibilmente commosso e quando si sono avvicinati i giornalisti, ha dichiarato: «Ho finito la maratona mentre suonavo un trombone, con il cancro in tre punti e una sacca per la colostomia. Se lo vuoi davvero, niente è impossibile».

