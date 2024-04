Corre la maratona con un frigo sulle spalle per aiutare il migliore amico diabetico. E dopo il record chiede alla fidanzata di sposarlo

di Serena De Santis

Domenica 21 aprile si è svolta la maratona di Londra, alla quale hanno partecipato migliaia di persone, tra adulti e bambini. Tra di loro, però, c'è stato un uomo che ha catturato l'attenzione. Si tratta di Daniel Fairbrother, un cittadino britannico che ha deciso di partecipare alla competizione londinese correndo con un frigo sulle spalle. Una scelta del tutto insolita, ma che aveva un unico scopo: devolvere i soldi a un'associazione che si occupa di malati di diabete.

La sfida

Erano mesi che Daniel si stava preparando per partecipare alla maratona, sottoponendosi ogni giorno a dei duri allenamenti con un frigorifero legato sulle spalle. A gennaio, addirittura, l'uomo era stato fermato dalla polizia di Stevenage, la cittadina d'Inghilterra in cui risiede il runner, perché gli agenti credevano che fosse un ladro. «Hanno acceso i lampeggianti e mi hanno fermato per sapere cosa stessi facendo - ha raccontato ai microfoni della BBC - un poliziotto ha abbassato il finestrino e mi ha detto che dovevano fermarmi perché correvo con un pesante frigo sulla schiena».

Ma questo allenamento, seppur insolito, aveva uno scopo benefico: devolvere 10mila sterline (più di 11mila euro) alla lotta contro il diabete. «Questa iniziativa è a sostegno del mio migliore amico Sam, è un diabetico di tipo 1 - ha raccontato Fairbrother - già lo scorso anno ho provato a intraprendere una sfida ma non è andata a buon fine.

Il record e la proposta di matrimonio

Il cittadino inglese non solo è riuscito ad aiutare il suo migliore amico, ma ha stabilito anche un nuovo record, visto che è stato il primo ad aver corso velocemente con un elettrodomestico sulle spalle. E, per festeggiare la vittoria, Daniel ha deciso di chiedere la mano alla propria ragazza. Quest'ultima stava facendo il tifo per il suo fidanzato, quando ha visto l'uomo fermarsi e inchinarsi davanti a lei, con un anello tra le mani.

Dopo che la ragazza gli ha detto "sì", adesso il runner si sta preparando per una nuova corsa: la navata che conduce all'altare.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Aprile 2024, 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA