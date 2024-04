Pechino, la maratona dal finale imbarazzante: gli atleti africani rallentano per far vincere il corridore cinese

Un video definito "imbarazzante" della mezza maratona di Pechino è diventato virale sui social cinesi. Nel filmato, che ha oltrepassato i confini, tre corridori africani sembrano rallentare il passo a ridosso del traguardo per consentire la vittoria della star cinese He Jie. Gli organizzatori della gara, che si è svolta domenica, hanno riferito di essere al lavoro per fare chiarezza sull'accaduto.

Il sorpasso del cinese

Il video mostra i keniani Robert Keter e Willy Mnangat, l'etiope Dejene Hailu e il corridore di casa He a poche decine di metri daldi arrivo: i tre corridori africani si sono raggruppati, rallentando di proposito, mentre uno di loro ha allungato il braccio verso l'esterno come per segnalare agli altri due di rimanere indietro e di permettere a He di effettuare il sorpasso e di tagliare il traguardo con un solo secondo di vantaggio: per la cronaca 1:03:44 contro 1:03:45 dei secondi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 11:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA