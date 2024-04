Yana corre la maratona di Boston con le protesi: la dodicenne ucraina due anni fa perse le gambe in un bombardamento russo

di Redazione web

La maratona di Boston è uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti delle maratone. L'evento è uno dei più importanti della stagione delle corse, con diversi atleti che partecipano da tutto il mondo. Quest'anno, insieme ai soliti atleti, ce n'era uno speciale che ha voluto lanciare un messaggio preciso a tutti, compresi i russi e Putin. Si tratta di Yana Stepanenko, 12enne ucraina che ha perso entrambe le gambe a causa di un bombardamento russo due anni fa nel Paese.

Незламна 💙 Unbroken 💛 Я поки не знаю, що робити зі своїми емоціями, які я сьогодні пережила та відчула. Але я точно знаю, що ця сталева дівчинка Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги під час російського ракетного удару та бігла усі 5 км Бостонської дистанції з посмішкою та любов’ю - це відображення нашої сильної України та нашої незламної нації. Щаслива, що була поруч! Яночка, ти подарувала мені день💙💛 Нехай весь світ знає, що ми незламні!!!! А я продовжую свій невтомний збір для військових медиків та вдячна за кожен важливий донат та підтримку! Never give up https://send.monobank.ua/jar/9jf3RQAmn6 Номер карти 5375411213572816 PayPal iryna.ky@gmail.com Буду вдячна за репости 🙏🙌 Pubblicato da Iryna Kyshakevych su Sabato 13 aprile 2024

La storia di Yana

Dopo essere passata per la riabilitazione insieme alla madre (anche lei ha perso un arto inferiore a causa dei bombardamenti), Yana ha ripreso a camminare, ma soprattutto a correre con le protesi di carbonio che le hanno permesso di tagliare il traguardo a Boston. Il gesto non è stato solo una sfida personale, ma anche uno sforzo per raccogliere i fondi necessari per pagare una protesi sportiva a Oleksandr Ryasnyi, un difensore ucraino gravemente infortunato.

Il sindaco di Leopoli Andriy Sadovyi ha descritto la forza di Yana a The New Voice of Ukraine. Il primo cittadino ha assistito alla corsa della giovane ragazza nel 2023, quando ha preso parte alla mezza maratona di Leopoli: «Niente è impossibile - ha dichiarato -. L’indistruttibile Yana Stepanenko ha corso la sua prima maratona di Boston.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 09:00

