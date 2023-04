Maratona di Boston, il trionfo di Evens Chebet: Adidas vince la sfida con Nike

di Redazione web

Adidas batte Nike 2 a 0. Si potrebbe sintetizzare così la sfida tra i colossi dello sport mondiale alla maratona di Boston. Lunedì 17 aprile 2023 sul palcoscenico mondiale della maratona di Boston, Evens Chebet ha infatti vinto la seconda edizione di fila indossando le ADIZERO ADIOS PRO 3. Solo sesto il favorito Kipchoge, che correva con una scarpa Nike. Tagliando il traguardo con un tempo di 2 ore, 5 minuti e 54 secondi, Chebet è diventato il primo uomo, dal 2008, a vincere due volte di seguito la prestigiosa competizione. Confermandosi come uno dei più veloci maratoneti al mondo, questa è la sua sesta vittoria su sette gare consecutive e il suo terzo primo posto in una World Marathon Major nell'arco di un anno.

Ed è stato un podio all'insegna della serie ADIZERO di adidas nella categoria uomo, con Gabriel Geay classificatosi secondo e Benson Kipruto piazzatosi al terzo posto.

DUE VITTORIE SU DUE PER LA SERIE ADIZERO

"Il nostro team, insieme ai nostri atleti, punta sempre alla vittoria. È questa che ci motiva, che costituisce la nostra essenza", ha dichiarato Alberto Uncini Manganelli, General Manager Running & Credibility Sports di adidas. "E la nostra previsione che la serie ADIZERO quest'anno sarebbe stata ancora una volta la migliore non è stata smentita visto che i nostri atleti, con le ADIZERO ADIOS PRO 3 ai piedi, si sono aggiudicati le prime due World Major Marathon: Tokyo lo scorso mese e Boston oggi. Ma vincere è anche alla base della serie ADIZERO: è nel DNA del marchio e ciò che in assoluto motiva il team di progettazione a creare prodotti che aiutano gli atleti a tagliare per primi il traguardo. Le nostre più vive congratulazioni a Evans Chebet che oggi si è guadagnato una pagina nei libri di storia. Siamo davvero orgogliosi!"

