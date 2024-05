Auto finisce nella scarpata dopo un maxi tamponamento tra 4 vetture sulla provinciale: un morto e tre feriti gravi

di Redazione Web

Tragedia nel varesotto dove a Luino un incidente che ha coinvolto quattro macchine ha provocato la morte di una persona. Nel drammatico bilancio anche tre feriti gravi. Lo scontro è avvenuto nella giornata di oggi, 4 maggio, intorno alle 15 lungo la Strada Provinciale 61 che porta a Cremenaga.

Tra i 40 e i 50 anni le persone coinvolte

Ancora in fase di ricostruzione la dinamica. Una delle vetture a causa dell'impatto è scivolata per tre metri lungo la scarpata che costeggia la diga di Creva. Sette le persone coinvolte, tutte tra i 40 e i 50 anni: uno dei feriti in modo grave è rimasto incastrato nell'abitacolo della vettura caduta nel dirupo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Luino, gli agenti della polizia Locale e i mezzi del 118 con due elicotteri.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 17:26

