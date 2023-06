Quale è il momento migliore dell'anno per rimanere incinta? La risposta (basata su una teoria) della tiktoker

di Redazione web

Le donne che vogliono costruire una propria famiglia in modo naturale e tradizionale passano molto tempo a chiedersi quale sia il momento migliore per avere un figlio. Quale mese dell'anno può essere più propenso per la nascita del figlio e quali, invece, siano i migliori per affrontare la gravidanza. Una giovane mamma ha condiviso la sua teoria in cui rivela quale sia il momento perfetto per iniziare una gravidanza e il suo video su TikTok è diventato virale, con ben 6 milioni di visualizzazioni.

Andiamo a scoprire cosa dice la teoria di questa giovane mamma.

Ilaria D'Amico: «Sesso in gravidanza? Assolutamente sì». Ma la confessione hot stupisce Diletta Leotta

Natalia Paragoni a un mese dal parto confessa: «Ho continue crisi emotive, ho dovuto chiedere aiuto»

La teoria di Lilly

Lilly Scott è una giovane mamma che ha deciso di condividere con i suoi follower la sua teoria in cui spiega quale, secondo lei, sia il momento migliore per rimanere incinta.

«Il momento migliore per rimanere incinta è la fine di febbraio e adesso vi rivelo il motivo», spiega la mamma tiktoker.

«San Valentino offre l'opportunità perfetta per concepire, tra romanticismo e cioccolatini - ha detto Lilly nel suo video pubblicato su TikTok -. Entro l'estate avremo superato la nausea e avremo un adorabile pancione. Proprio quando ti senti affaticata e appesantita dalla gravidanza, arriva l'aria fresca dell'autunno. Quindi, il bambino nasce in un segno zodiacale che io personalmente adoro, lo scorpione. Il post maternità termina giusto in tempo per le vacanze di Natale e puoi avere sei mesi di allattamento al seno prima di riavere il tuo corpo pronto l'estate».

Insomma, un piano perfetto, elaborato nei minimi dettagli, quello di Lilly Scott che è diventato virale in pochissimo tempo sulla piattaforma cinese.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Giugno 2023, 16:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA