Ilaria D'Amico: «Sesso in gravidanza? Assolutamente sì». Ma la confessione hot stupisce Diletta Leotta

Diletta Leotta e Ilaria D'Amico insieme per il secondo episodio di "MammaDilettante" il podcast della commentatrice sportiva. Incinta al sesto mese, Diletta Leotta ha lanciato il format in cui intervista colleghe e donne del mondo dello spettacolo che hanno vissuto già una gravidanza e che possono contribuire a informare chiunque si trovi in uno stato di maternità come quello della futura mamma Diletta Leotta. Durante la conversazione con Ilaria D'Amico, una domanda ha fatto ridere entrambe e conquistato i fan: ecco di cosa si tratta.

«È uscita la seconda puntata di @mammadilettante con Ilaria D’Amico, la trovate al link in bio! 🎙️ - scrive Diletta Leotta sotto il suo post di presentazione del secondo episodio del podcast -. Grazie mille per la chiacchierata e devo dire che inizio a sentirmi già un po’ meno Dilettante, ma non parliamo troppo presto».

Sesso in gravidanza? Per Ilaria D'Amico «assolutamente sì».

Così ha risposto Ilaria D'Amico alla domanda relativa all'avere rapporti sessuali durante il periodo della gravidanza. La risposta di Diletta Leotta, però, è un po' meno incoraggiante e, ridendo sorpresa del "Sì" convinto della collega, risponde: «Io non sono proprio in una fase wow».

