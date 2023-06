Alessia Marcuzzi e la foto in bikini a 50 anni, i fan: «Sei sempre meravigliosa»

di Redazione web

Per Alessia Marcuzzi sono ufficialmente cominciate le vacanze estive. La conduttrice romana ha deciso di trascorrere alcuni giorni di relax in Costiera Amalfitana e, tra un'uscita in barca e un goloso babà, si è anche concessa qualche foto che ha, poi, pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Inutile dire che i suoi fan sono letteralmente impazziti e le hanno fatto moltissimi complimenti per la sua forma fisica. Alessia è molto amata sui social e, infatti, il suo profilo Instagram conta cinque milioni e mezzo di follower.

Alessia Marcuzzi a lezione di ballo (sexy): «Io ci ho provato». Il video è esilarante

Diletta Leotta pronta a diventare mamma e a condurre il nuovo podcast: con lei Elisabetta Canalis e Alessia Marcuzzi

Il post Instagram di Alessia Marcuzzi

Sul proprio profilo Instagram, Alessia Marcuzzi ha pubblicato una serie di foto che riassumono un po' ciò che ha fatto negli ultimi giorni. Si comincia con un bel babà ripieno di crema e frutta e si passa poi agli scatti del mare e di altri piatti assaporati, per arrivare, poi, alle foto della conduttrice che, in bikini bianco, si gode l'uscita in barca, il sole e il mare.

I follower di Alessia hanno subito lasciato migliaia di like e commenti al post che hanno apprezzato molto, anche perché, secondo loro, la conduttrice è molto naturale e mai impostata come, invece, accade spesso nel mondo dei social. Alcuni fan le hanno scritto: «Sei sempre meravigliosa», «Sei di una bellezza disarmante» oppure ancora «Ogni anno diventi sempre più bella».

Alessia Marcuzzi ricorda Nadia Toffa nel giorno del suo compleanno: «Per te»

Inoltre, proprio oggi, lunedì 19 giugno, Alessia Marcuzzi è la protagonista della prima puntata del podcast di Diletta Leotta, "Mamma Dilettante". La conduttrice romana, tra gli aneddotti raccontati, ha anche ricordato di quando era incinta e allo stesso tempo conduceva il Grande Fratello: «Mi ricordo che durante la diretta mi sono fermata e ho detto "Ragazzi vi devo dire una cosa", e lì ho annunciato che aspettavo Mia».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Giugno 2023, 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA