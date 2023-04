Processione delle 'panze': ecco l'origine dello strano nome

Nel giorno della processione delle "panze", il 26 luglio, viene celebrata la festa liturgica. Quindi, il nome deriva dal fatto che in quella data venivano festeggiate soprattutto le donne in gravidanza che vi prendevano parte.

L'evento

La manifestazione era organizzata dalla Confraternita dei Palafrenieri, oggi Sediari pontifici, cultori di Sant’Anna e gentiluomini laici che avevano il ruolo di eseguire gli incarichi privati per lo Stato della Chiesa e il Santo Padre in persona.

La processione vedeva riuniti in piazza della Chiesa di Santa Maria in Portico in Campiteli tutti i partecipanti. Qui, le future mamme ricevevano una candelina che, se accesa durante le prime doglie, avrebbe protetto genitore e bambino, facilitando il parto e rendendolo più rapido e sicuro.

