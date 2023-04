Roma, degrado in centro a Pasqua: via Giolitti diventa una discarica. L'ira dei residenti: «Invasi dai topi, ridateci i secchi dell'immondizia»

Arriva Pasqua, ma a Roma non si fanno miracoli. Soprattutto per quanto riguarda la spazzatura, che a fasi alterne resta diventa un problema in tutte le zone della città, centro compreso. A denunciare la condizione di degrado sono i residenti di via Giolitti, a due passi dalla stazione Termini, lo snodo principale che accoglie i turisti di tutta Italia. Ma chi arriva da fuori per le festività rischia di trovarsi davanti uno spettacolo indegno per la capitale.

La denuncia

Davanti alla ballatoio e vicino al mercato centrale si cumulano montagne di spazzatura. Colpa della rimozione dei secchi dell'immondizia, denunciano i residenti. Da quando sono stati tolti la situazione è fuori controllo. La spazzatura è adagiata sul marciapiede e fanno festa i ratti, a decine annidati sotto ai sacchi neri e ai cartoni. «Cosa aspettano a ridarci i secchi?», si domanda un residente. «Non è solo questione di decoro urbano, ma anche e soprattutto di igiene», le sue parole. Il comune è risponderà presente?

