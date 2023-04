Roma, netturbino Ama va a prostitute con il camion dei rifiuti: l'azienda lo scopre e lo sospende

di Redazione web

Un dipendente dell'Ama è stato beccato mentre andava a prostitute con l'autocompattatore che dovrebbe guidare per raccogliere la spazzatura. L'uomo è stato seguito, visto e fotografato dagli investigatori aziendali che hanno tracciato la sua notte di lavoro. Il risultato è che non lavorava: è stato visto in una pasticceria, poi è salito sul mezzo e si è fatto un sonnellino, e poi ha avuto il tempo pure per un incontro erotico. Lo riporta il quotidiano La Repubblica.

Ostia, sfondano la porta per eseguire uno sfratto ma si ritrovano in casa del questore Belfiore

Uomo arriva morto in ospedale accompagnato dai parenti, sul petto ferite da arma da fuoco

Nell'orario di lavoro il netturbino è stato pizzicato a girare nelle sale slot, a comprarsi cornetti e ciambelle ed è andato anche a prostitute. Insomma, i rifiuti non erano in cima ai supi pensieri. La sanzione disciplinare è scattata immediatamente anche perché il personale ingaggiato ha a disposizione parecchio materiale per provare i comportamenti scorretti. «Soste arbitrarie e prolungate», recita la nota disciplinare inviata al dipendente che ora rischia il licenziamento.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA