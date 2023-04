Musei aperti, visite guidate e teatro: il weekend di Pasqua a Roma (e dintorni)

di Valeria Arnaldi

Musei aperti. Visite guidate. Laboratori, passeggiate a tema e molto altro. Sono tante le “sorprese” che attendono i romani nei giorni di Pasqua. Nei musei civici prende il via oggi e prosegue fino a lunedì l’iniziativa “Pasqua nei Musei”, con aperture straordinarie, eventi e attività varie gratuite con il biglietto d’ingresso al museo, ove previsto. Si va così dai concerti per pianoforte, oggi, domani e lunedì, al Museo Napoleonico, allo spettacolo “Le città e la guerra. Un canto di pace”, con letture da Calvino e canzoni dal vivo, in più musei, tra Canonica, Bilotti e Barracco. Appuntamenti alla Serra Moresca, a Villa Torlonia, oggi, con visita guidata al complesso. Nella Villa, ma alla Casina delle Civette, domenica, anche un incontro su arte e botanica negli elementi decorativi.

Tra gli appuntamenti pure “Perché si chiama così? Vie, vicoli, piazze raccontano segreti e leggende”, passeggiata tematica che, lunedì, partirà da piazza Cairoli per esplorare le vie del centro. E tanto altro. Aperture straordinarie anche nei musei statali. Il Maxxi sarà visitabile sia a Pasqua, sia a Pasquetta. Da non perdere la mostra “Ipotesi Metaverso” a Palazzo Cipolla, visitabile straordinariamente domenica e lunedì. Stesse date per “Van Gogh” a Palazzo Bonaparte. Al Chiostro del Bramante, a conquistare gli sguardi è “Michelangelo Pistoletto. Infinity”. Pasqua speciale anche a Palazzo Merulana, con “Nasi per l’arte” e “The painting is a place”, personale di Peter Flaccus, il pittore “dell’encausto”.

Porte aperte per le festività, con la Soprintendenza Speciale di Roma, a Terme di Caracalla, Arco di Malborghetto e Villa di Livia. Attività a tema per famiglie, da oggi a domenica, al Bioparco. Tra le tante, “Non tutte hanno la sorpresa”, visita guidata alla scoperta degli animali che fanno le uova, e “Uova da record”.

A conquistare i più giovani e non solo, al Brancaccio è lo spettacolo “Il mago di Oz”, che unisce musical e circo contemporaneo: lo spettacolo, in lingua originale e con sottotitoli in italiano, domenica sarà pomeridiano. Truccabimbi e laboratori alla Casa delle farfalle, la serra tropicale, in via Annia Regilla. Visitabile Tulipark. Per i piccoli, anche l’apertura straordinaria di Casina di Raffaello, lunedì, con laboratori ispirati a Mondrian e Munari.



LE GITE FUORI ROMA

Via dalla città, almeno per un giorno: la gita fuori Porta è una tradizione a Pasquetta. E gli spunti per mettersi in viaggio - non solo lunedì - non mancano. A Parco Villa Gregoriana, domani, in occasione del Natale di Tivoli, il Fai propone una speciale visita guidata alla scoperta del centro storico dell’antica Tibur Superbum. Appuntamento straordinario anche a Pasquetta, in una passeggiata tra grotte e cascate, con attività per famiglie dedicate allo studio degli animali nel parco. E chi ama il contatto con gli animali non rinuncerà, domani, a una giornata da vivere in un vero allevamento di cavalli, con Equiazione. Ad accogliere gli ospiti saranno Butteri contemporanei che condurranno all’interno della fattoria, tra cavalli e vacche maremmane allo stato semibrado.

Sarà “fiabesca”, invece, la Pasqua festeggiata a Lunghezza, al Fantastico mondo del fantastico, parco dedicato a immaginario e fantasia, aperto domenica e lunedì. Nelle stesse giornate ci si potrà lasciar sedurre dalla bellezza di fiori e piante al Giardino di Ninfa, a Cisterna di Latina, con la sua storia e il suo ricco patrimonio botanico. Sono oltre 1300 piante, infatti, a disegnare il suo orizzonte. Il trekking si concluderà con tanto di brindisi, domani, grazie a NoiTrek, alla Riserva Naturale di Monte Catillo. Ed eventi per la Settimana Santa non mancano neanche oggi. Ad Ariccia, stasera, si terrà la via Crucis animata, con partenza dal santuario della Madonna di Galloro. E a Genzano, sempre questa sera, ci sarà la Processione del Cristo Morto e di Maria Addolorata. La tradizione pasquale si rinnova, tra antichi riti e moderne celebrazioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Aprile 2023, 06:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA