Natalia Paragoni, il parto è vicino: «Ho paura e ho l'ansia. Me la sto facendo sotto e non riesco a controllare le mie emozioni»

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta presto diventeranno genitori. La coppia, che si è conosciuta all'interno di Uomini e Donne, il reality condotto da Maria De Filippi, ha annunciato l'inizio della gravidanza il 26 gennaio. E proprio nelle ultime ore, l'influencer ha risposto ad un box di domande dei fan nelle sue Instagram stories e ha raccontato che il termine della gravidanza è previsto per il 4 agosto. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto.

Sul parto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato di avere timore di quel momento. «Ragazzi io me la sto facendo sotto di brutto - ha raccontato Natalia Paragoni nelle sue Instagram stories -. Mi sogno tantissime volte che sto per partorire e sono arrivata al limite. Non vedo l'ora però da un'altra parte non voglio che arrivi il momento perché ho l'ansia e paura di sentire troppo dolore, di non controllare le mie reazioni o di dire cose brutte e cattive ad Andrea anche se ha molta pazienza».

Poi, c'è stata una fan che le ha chiesto quale sarà la decisione della coppia sul mostrare o meno la figlia sui social.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 14:19

