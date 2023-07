Natalia Paragoni, ci siamo quasi: le paure prima del parto. «Manca poco, Andrea ci sarà?»

di Redazione web

Natalia Paragoni confessa ai fan di avere un po' di paura. Manca davvero poco al parto dell'ex corteggiatrice di Andrea Zelletta, con cui sta per avere la sua prima figlia: "Carciofina". I due, molto innamorati, entro la fine dell'estate diventeranno genitori. Lei, però, confessa di non aver ancora del tutto realizzato e di essere un po' preoccupata: ecco perché.

Natalia Paragoni: confessione social

La giovane influencer ex corteggiatrice di Uomini e Donne torna a parlare con i suoi fan a poche settimane dal parto. La preoccupazione aumenta e la paura che Andrea Zelletta, futuro papà di "Carciofina", possa non esserci, si fa sentire.

«Sono andata a fare la visita in ospedale: gravidanza a termine. Mi hanno detto tutto ciò che devo fare nelle prossime settimane: devo mettere in un'unica cartella tutti gli esami che ho fatto in questi mesi, su queste cose sono un po' disordinata. A parte questo, è andato tutto bene - spiega Natalia Paragoni nelle sue stories di Instagram -.

Tra le domande che rivolge ai suoi follower, c'è anche quella rivolta al suo fidanzato: «Andrea ci sarà?». Il 29enne lavora come dj e la stagione estiva è ricca di impegni: riuscirà ad arrivare in tempo al parto della sua "Carciofina"?

