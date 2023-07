Natalia Paragoni, la stoccata agli hater che criticano il suo pancione in bella vista: «Fate più sesso»

di Redazione Web

Risposta pronta per Natalia Paragoni. La compagna dell'ex tronista Andrea Zelletta, al nono mese di gravidanza manda una stoccata agli hater che le hanno commentato ferocemente un post su Instagram in cui l'ex corteggiatrice di U&D aveva un look rock con il pancione in bella vista al concerto Love mi di Fedez.

Pioggia di commenti al veleno sotto il post della futura mamma: «Questo esibizionismo di mostrare sempre la pancia… io questo outfit lo trovo volgare e per nulla raffinato», «Se non mostri la pancia gravida ormai non sei nei trend», «Della serie io non ostento», «Avresti potuto svestirti un po' di più, non trovi?», «Ma il buon gusto è passato di moda?», e così via. Una serie di commenti beceri e senza filtri degli hater che hanno colpito Natalia. Infatti, la sua risposta è stata diretta...

La risposta

Non ha speso molte parole Natalia, appena entrata nel nono mese di gravidanza, che in un paio di stories Instagram ha voluto mettere a tacere tutti così: «Ma sotto il mio ultimo post è successo un macello», scrive mentre si mostra a letto perplessa.

E ancora, nella story successiva, riprende il discorso mostrandosi ancora incredula della cattiveria di alcuni leoni da tastiera. Mentre parla, la sua voce viene coperta del tutto dalla canzone di Dua Lipa: «Meglio la musica di Dua Lipa. Mi stavo sfogando su persone senza fantasia e che se la tirano... persone che vedo ma non conosco», conclude, chiudendo così il capitolo hater.

