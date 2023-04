Uomini e Donne, Natalia Paragoni e i peli sul pancione: «Effetto della gravidanza». Ecco perché succede

Stanno per diventare genitori Natalia Paragoni e Andrea Zelletta. La coppia, nata a Uomini e Donne ha raccontato a Verissimo dell'arrivo di una bambina. Nel frattempo, l’ex corteggiatrice continua ad aggiornare i suoi numerosi follower sulla gravidanza e non si tira indietro nel rispondere al box domande. Ed ecco che una follower le chiede se durante in gravidanza le crescano di più i peli sul ventre. «Sì, guarda la mia pancia» risponde Paragoni, pubblicando un'immagine del pancione.

I peli in più sul pancione non sono una rarità. E' risaputo che in gravidanza la neomamma deve affrontare diverse mutazioni ormonali che non di rado innescano problemi alla pelle. Ci sono donne che vengono colpite da acne, altre dal cloasma, noto anche come la “mascherina della gravidanza“ e altre che vedono crescere più peli sul proprio corpo, come nel caso di Natalia Paragoni. Nella maggioranza dei casi è un fenomeno temporaneo che va regredendo nell’arco di circa sei mesi dalla data del parto.

