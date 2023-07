Aurora Ramazzotti parla del parto (per la prima volta): «Ci ho messo settimane a superare l'amarezza»

di Redazione Web

Aurora Ramazzotti ha voluto rispondere ad alcune domande dei suoi follower approfittando di un pisolino di Cesare. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è raccontata con la massima onestà che la caratterizza, cercando di descrivere cosa sta vivendo in questi mesi da neo mamma. A chi le chiede se è come se lo aspettava risponde serenamente di vivere un turbinio di emozioni che però la fa stare bene.

Sophie Codegoni, la figlia Celine sdraiata accanto al cane: «Non fa avvicinare nessuno». Piovono critiche

Enrico Brignano insulta il cantante neomelodico ed è polemica. Interviene la moglie: «C'è una spiegazione»

Essere mamma

«Ho sempre avuto la certezza che sarebbe stato bello nonostante le paure un po' fisiologiche, un po' indotte dalla società. Ma non sapevo di essere così pronta ad affrontare tutto con naturalezza fino a quando non mi ci sono trovata Non importa quanto uno si possa preparare, impanicare, quanti libri/blog/ persone si possano consultare, ogni esperienza è diversa e va affrontata seguendo il propio istinto. Nessuno ci può insegnare ad essere genitori, ma per quanto possa sembrare assurdo, quella consapevolezza è dentro di noi e nasce quando nasce il nostro bambino. Errori e difficoltà fanno parte del viaggio. E farsi aiutare non è qualcosa di cui vergognarsi», scrive Aurora sul suo essere mamma.

Il parto

Per la prima volta poi decide di raccontare del suo parto, come aveva anticipato settimane fa che avrebbe fatto: «Desideravo molto un parto naturale e la mia propensione ottimista (e i miei tanti pianeti in Capricorno), hanno fatto sì che rimanessi convinta fino alla fine che ci sarei riuscita. Quando dico non programmate niente intendo questo, perché le cose possono cambiare da un momento all'altro. Alla fine Cesare è nato con un taglio cesareo e dopo 20 minuti era sul mio petto morbido, assonnato e bellissimo. Ci ho messo qualche settimana a superare l'amarezza di non essere riuscito a partorirlo naturalmente. Non accettavo che il mio corpo non fosse riuscito a fare il suo lavoro quando in realtà semplicemente doveva andare così. Questa è una narrazione sbagliatissima in cui aggrovigliarvi, che non auguro a nessuno perché ci sono onvece tanti benefici per il bambino e la mamma nel parto cesareo. Oltretutto Cesare è nato sereno ed è un bambino meraviglioso, tranquillo e simpatico. Dorme pure la notte», conclude con un tocco di ironia.

Cosa ha detto Aurora

Aurora per la prima volta quindi ammette che le cose non sono andate come si aspettava e si è messa a nudo, spiegando di non aver vissuto serenamente come avrebbe voluto quel momento.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Luglio 2023, 17:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA