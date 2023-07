Aurora Ramazzotti, gli 'effetti' dello zaino perso sul treno. Una fan: «Ma cosa è successo alle tue sopracciglia?». Lei risponde così

di Redazione Web

«Faccio un appello perché credo nel potere dei social. Se c'è qualcuno che sta viaggiando in treno tra Milano e Roma volevo dirvi che abbiamo smarrito uno zaino marrone con dentro due miei beauty». Sono queste le parole di Aurora Ramazzotti, che nelle sue ultime Instagram stories ha fatto un appello ai suoi fan spiegando di aver perso il suo zaino su un treno Italo.

Poco dopo, c'è stato un commento di una fan che non è passato inosservato alla figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti al quale Aurora ha voluto rispondere direttamente su Instagram. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Aurora Ramazzotti, zaino perso sul treno Italo: «Se lo trovate scrivetemi. Confido nel potere dei social»

Inutile a dirlo: capita a molti di smarrire un portaoglio o un altro oggetto personale in un treno, in un aeroporto o anche soltannto sull'autobus o in metropolitana. E lo sa bene Aurora Ramazzotti che nelle ultime ore ha spiegato ai suoi fan cosa le è accaduto sul treno Italo.

«Ma cosa è successo alle tue sopracciglia?», ha scritto una fan di Aurora Ramazzotti. La risposta della figlia di Michelle Hunziker è stata secca e diretta: «È successo che il mio zaino con dentro il mio beauty ora ce l'ha qualcuno che si sta pettinando le sopracciglia al posto mio».

