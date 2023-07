Aurora Ramazzotti e i capelli bianchi, i fan chiedono: «Colpa di Cesare o di Goffredo?»

di Redazione web

Aurora Ramazzotti (26 anni) si trova a Roma insieme al compagno Goffredo Cerza (27 anni)e al piccolo di casa, Cesare per trascorrere qualche giorno di vacanza e, forse, per partecipare ad un matrimonio, insieme alla mamma Michelle Hunziker (46 anni). Quest'ultima, infatti, ha pubblicato alcune storie Instagram in cui svela di essere anche lei nella Capitale, in occasione del matrimonio di due suoi cari amici. Che sia lo stesso evento?

Per Cesare sarebbe il suo primo matrimonio e la sua prima uscita pubblica. Intanto anche la neo mamma, Aurora Ramazzotti, ha deciso di fare un restyling completo, partendo dai capelli. Proprio in quest'occasione, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha notato un dettaglio.

Andiamo a scoprire che cosa è successo e cosa ha notato Aurora.

Aurora Ramazzotti si è recata dal parrucchiere per rinfrescare il suo look in vista di un evento molto importante, proabilmente un matrimonio di amici di famiglia, a cui presenzierà con Goffredo, Cesare e Michelle Hunziker. Durante il restyling, l'influencer ha notato di avere dei capelli bianchi: i primi.

La ragazza è corsa subito ai ripari con un trattamento colorante e revitalizzante per la sua folta chioma. Mentre i fan hanno iniziato a scherzare con lei, chiedendole se fosse colpa dello stress che le provoca il piccolo Cesare, oppure il compagno Goffredo Cerza.

Fare la mamma è veramente un lavoro impegnativo, ma Aurora se la sta cavando alla grande, seppur con alcuni capelli bianchi,

