Aurora Ramazzotti, «primo viaggio in treno» per Cesare. E nonna Michelle Hunziker porta la "schiscetta"

ll primo viaggio in treno non si scorda mai. Ormai il gioiello di casa Ramazzotti - Cerza esplora il mondo giorno dopo giorno, e i follower dei neo genitori vengono costantemente informati. «ll primo viaggio in treno» scrive Aurora Ramazzotti sotto una story Instagram i cui è in stazione, davanti al treno pronto per partire, e in braccio ha il piccolo Cesare che guarda stupito il mezzo. Un'immagine tenera che conquista i follower. Ma non è tutto.

Alla scoperta del mondo

Durante il viaggio, altre stories allietano i fan. Ecco papà Goffredo che fa versi con le vocali per far divertire il piccolo che tiene sul ventre e ride di gusto. «Auuu» scrive ancora Aurora sotto le foto, imitando i versi pronunciati da Goffredo. Ma i due neo genitori non sono da soli in viaggio.

Nonna Michelle Hunziker a bordo

«Stiamo andando a Roma perché si sposano due nostri cari amici» dice Michelle Hunziker che è a bordo del treno insieme a Goffredo e alla figlia Aurora.

